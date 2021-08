Champions League e Supercoppa Uefa ora su Amazon Prime Video con le telecronache di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini (Di giovedì 5 agosto 2021) Amazon Prime Video sfodera l’artiglieria pesante per le dirette esclusive delle 16 migliori partite della Uefa Champions League e della Supercoppa Uefa per tre stagioni, fino al 2023/24. È stata presentata oggi alla stampa la squadra di commentatori ed esperti in prima linea per l’analisi delle partite. New entry importante Sandro Piccinini che commenterà con l’opinionista Massimo Ambrosini. E ancora Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)sfodera l’artiglieria pesante per le dirette esclusive delle 16 migliori partite dellae dellaper tre stagioni, fino al 2023/24. È stata presentata oggi alla stampa la squadra di commentatori ed esperti in prima linea per l’analisi delle partite. New entry importanteche commenterà con l’opinionista. E ancora Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e con Alessia Tarquinio collegata da bordo campo. Non ...

