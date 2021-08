Calciomercato Fiorentina, presa una decisione sul futuro di Milenkovic (Di giovedì 5 agosto 2021) Milenkovic Juve: la Fiorentina ha preso una decisione sul difensore. Ultime notizie legate al futuro del serbo Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina avrebbe preso una decisione per il difensore Nikola Milenkovic. Per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno (è in scadenza nel giugno 2022), la Viola avrebbe deciso di venderlo nel corso di quest’estate. La Juve è più di un’idea per il serbo, a maggior ragione dopo la cessione di Merih Demiral all’Atalanta. C’è da fare attenzione all’agguerrita concorrenza: Siviglia, West Ham e Tottenham ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)Juve: laha preso unasul difensore. Ultime notizie legate aldel serbo Secondo quanto riportato da La Nazione, laavrebbe preso unaper il difensore Nikola. Per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno (è in scadenza nel giugno 2022), la Viola avrebbe deciso di venderlo nel corso di quest’estate. La Juve è più di un’idea per il serbo, a maggior ragione dopo la cessione di Merih Demiral all’Atalanta. C’è da fare attenzione all’agguerrita concorrenza: Siviglia, West Ham e Tottenham ...

