Accordo sui prezzi dei tamponi in farmacia: da 8 euro per gli under 18 (Di giovedì 5 agosto 2021) Trovato l’Accordo sul protocollo d’intesa tra il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, per il prezzo dei tamponi rapidi in farmacia. I test per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni avranno un costo di 8 euro. Sarà invece di 15 per tutti gli altri cittadini. In particolare, il protocollo prevede che per i test eseguiti sui minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie che aderiscono all’intesa riceveranno un contributo da parte dello Stato di 7 euro, mentre 8 saranno a carico dei cittadini. La remunerazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 agosto 2021) Trovato l’sul protocollo d’intesa tra il Commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo, il ministro della Salute Roberto Speranza e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite, per il prezzo deirapidi in. I test per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni avranno un costo di 8. Sarà invece di 15 per tutti gli altri cittadini. In particolare, il protocollo prevede che per i test eseguiti sui minori tra i 12 e i 18 anni, le farmacie che aderiscono all’intesa riceveranno un contributo da parte dello Stato di 7, mentre 8 saranno a carico dei cittadini. La remunerazione ...

