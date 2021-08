A raccontare comincia tu | le anticipazioni della puntata del 5 agosto su Rai 3 replica

(Di giovedì 5 agosto 2021) Atu Raffaella Carrà:su Rai 3 () Questa sera, giovedì 52021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda intu, l’ultima trasmissione condotta da Raffaella Carrà, andata in onda proprio su Rai 3 nel 2019. Un programma che aveva riscosso buoni ascolti e che sarebbe dovuto presto tornare in onda con la nuova stagione, ma purtroppo la malattia che ha colpito la showgirl, scomparsa a 78 anni, non lo ha permesso. Rai 3 ha quindi deciso di ...

tu: in replica l'intervista di Raffaella Carrà a Sophia Loren Giovedì 5 agosto, in prima serata su Raitre, torna in onda in replica Atu. Raffaella Carrà , a ...21.20 ATU Rivediamo la puntata trasmessa per la prima volta T11 aprile 2019. Raffaella Carré (1943 - 2021) incontra Sophia Loren, che con la 'sorellina' Carré (così chiama ...A raccontare comincia tu Raffaella Carrà: anticipazioni puntata 5 agosto 2021 su Rai 3 (replica) ore 21.10. Ospite di oggi Sophia Loren ...A raccontare comincia tu, anticipazioni e diretta: Raffaella Carrà torna in replica con l’intervista a Sophia Loren che ripercorre vita e carriera.