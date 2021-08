29 anni, pugliese, convertito all'Islam per amore: chi è il campione olimpico Massimo Stano (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha regalato all’Italia il suo settimo oro alle Olimpiadi di Tokyo. Ma chi è Massimo Stano, campione nella 20 km di marcia? 29 anni, pugliese, era alla sua prima esperienza olimpica. Stano vive a Roma ma è originario della provincia di Bari, è sposato con Fatima Lofti, ex siepista, di origini marocchine e cresciuta a Varese. Cinque anni fa, per sposarla ha abbracciato la fede musulmana. I due hanno una bimba di 5 mesi e mezzo. Prima di salire sul gradino più alto del podio olimpico l’atleta, delle Fiamme Gialle, nel 2018 aveva vinto il titolo italiano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 5 agosto 2021) Ha regalato all’Italia il suo settimo oro alle Olimpiadi di Tokyo. Ma chi ènella 20 km di marcia? 29, era alla sua prima esperienza olimpica.vive a Roma ma è originario della provincia di Bari, è sposato con Fatima Lofti, ex siepista, di origini marocchine e cresciuta a Varese. Cinquefa, per sposarla ha abbracciato la fede musulmana. I due hanno una bimba di 5 mesi e mezzo. Prima di salire sul gradino più alto del podiol’atleta, delle Fiamme Gialle, nel 2018 aveva vinto il titolo italiano ...

Ultime Notizie dalla rete : anni pugliese Chi è Massimo Stano: si è convertito all'Islam per amore della moglie Massimo Stano, 29 anni Stano, dicevamo, è pugliese e ha ventinove anni. A Tokyo non è riuscito a battere il suo record personale, che è anche record italiano, nei 20 km di marcia, ma in un'ora, 21 ...

Famolo Stano Una gestione perfetta da parte del pugliese in forza al gruppo sportivo Fiamme Oro, che a cinque ... L'Italia torna sul gradino più alto del podio dopo 17 anni. Ad Atene era stato Ivano Brugnetti a ...

29 anni, pugliese, convertito all'Islam per amore: chi è il campione olimpico Massimo Stano L'HuffPost Chi è Massimo Stano, oro azzurro nella 20 km marcia a Tokyo 2020 Massimo Stano oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020. L’atleta pugliese, 29 anni, trionfa nella gara che nel 1980 ha incoronato Maurizio Damilano a Mosca e nel 2004 ha premiato Ivano Brugnetti a Atene. C ...

E' "garibaldina" la settima medaglia d'oro dell'Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo: la conquista marciando il pugliese Massimo Stano Il marciatore ha vinto nella 20 km, che si è tenuta a Sapporo, col tempo di 1.21.05. Stano è riuscito nell'ultimo chilometro as piegare la resistenza dei due giapponesi, Koki Ikeda (argento) e Toshika ...

