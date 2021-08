Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi Mi MIX 4 è in arrivo con un display flessibile mai visto prima - PlanetR7_ : Xiaomi Mi Mix 4, data di lancio ufficiale e video della fotocamera sotto al display - lucaviscardi : RT @MrGadgetTech: Xiaomi MI Mix 4 verrà lanciato il prossimo 10 agosto: Dopo moltissime speculazioni e indiscrezioni, è stato confermato uf… - MrGadgetTech : Xiaomi MI Mix 4 verrà lanciato il prossimo 10 agosto: Dopo moltissime speculazioni e indiscrezioni, è stato conferm… - gigibeltrame : Xiaomi Mi Mix 4, data di lancio ufficiale e video della fotocamera sotto al display #digilosofia… -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi MIX

Dopo una lunga serie di indiscrezioni e un'altrettanto lunga assenza dal mercato, la serie Miditorna finalmente ad essere concreta e d'attualità. Il rivoluzionarioMi4 è lì sul palco ormai, pronto per il momento in cui gli saranno tolti i veli ed il pubblico di ...Mi4 arriverà il 10 agosto : l'hanno confermato sul social network cinese Weibo i dirigenti della società stessa. Ai più attenti non sfuggirà che la data scelta cade proprio il giorno prima ...Xiaomi Mi Mix 4 arriverà il 10 agosto: l'hanno confermato sul social network cinese Weibo i dirigenti della società stessa. Ai più attenti non sfuggirà che la data scelta cade proprio il giorno prima ...Dal suo debutto nel 2016, la gamma Mi Mix ha sempre riunito le migliori innovazioni di Xiaomi. È su questa fascia che il produttore si rifiuta di copiare o trarre ispirazione da altri brand, per immag ...