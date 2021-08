Xbox: presentato il nuovo Controller Aqua Shift Special Edition (Di mercoledì 4 agosto 2021) Xbox non è estranea a produrre edizioni Speciali del proprio Controller: a questo giro è stato presentato l’Aqua Shift Special Edition, ovvero una bellissima rivisitazione colorata del Controller di base Già in passato la divisione Xbox si è distinta per la produzione di edizioni limitate del proprio Controller, tutte colorate in maniera diversa e unica, e anche per questa next gen sembra non voler essere da meno. Oltre al ritorno del Design Lab, che ci permetterà di creare il nostro design ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 4 agosto 2021)non è estranea a produrre edizionii del proprio: a questo giro è statol’, ovvero una bellissima rivisitazione colorata deldi base Già in passato la divisionesi è distinta per la produzione di edizioni limitate del proprio, tutte colorate in maniera diversa e unica, e anche per questa next gen sembra non voler essere da meno. Oltre al ritorno del Design Lab, che ci permetterà di creare il nostro design ...

Advertising

tuttoteKit : #Xbox: presentato il nuovo Controller Aqua Shift Special Edition #Microsoft #PC #XboxOne #XboxSeriesS #XboxSeriesX… - zazoomblog : Presentato il nuovo Controller Wireless per Xbox – Aqua Shift - AkibaGamers : Microsoft ha presentato una nuova colorazione Acqua Shift per il controller Xbox Series X|S, caratterizzato da tona… - Plaffo : Presentato il nuovo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Aqua Shift - PCGamingit : Il nuovo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale Aqua Shift - -