Ufficiale | Sirigu passa al Genoa

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sirigu

Salvatoreè ufficialmente il nuovo portiere del Genoa.aveva rescisso da poco il contratto che lo legava ancora al Torino, dove era arrivato dopo l'esperienza all'estero con il Paris Saint Germain prima e in Spagna con Siviglia e Osasuna poi, ma ...ha svelato che per lui ogni sfida risulta affascinante, quindi poter lottare con la maglia rossoblù è uno stimolo importante per affrontare l'anno che verrà. Il nuovo muro rossoblù vorrebbe ...Salvatore Sirigu è ufficialmente il nuovo portiere del Genoa. Sirigu aveva rescisso da poco il contratto che lo legava ancora al Torino, dove era arrivato dopo l’esperienza all’estero con il Paris Sai ...Sirigu ha difeso i pali, tra le altre, di Paris Saint-Germain, Torino e Palermo'. Per due stagioni è stato eletto miglior portiere della Ligue 1. È sceso in campo 210 volte in Serie A TIM e 30 in Cham ...