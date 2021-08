Ufficiale | Jani Sturm nuovo allenatore dell’Udinese Primavera

(Di mercoledì 4 agosto 2021)per l’Udinese, ecco la nota: “Udinese Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della formazione, per la stagione 2021/2022, a. Il tecnico sloveno, classe 1982, lo scorso hanno ha guidato la formazione dello Nk Brda nella seconda lega slovena e vanta anche un’esperienza nello staff tecnico del Nova Gorica”. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

