Terza dose vaccino | Oms chiede una moratoria

(Di mercoledì 4 agosto 2021)anti-Covid. L’Organizzazione Mondiale della Sanitàunaalmeno fino a settembre, perché i Paesi più poveri fanno fatica ad avere accesso alle fiale, anche per categorie ad alto rischio come i lavoratori della sanità e gli anziani. “Non possiamo né dobbiamo accettare che Paesi che hanno già utilizzato la maggior parte delle forniture mondiali di vaccini ne usino ancora, mentre le persone più vulnerabili nel mondo restano senza protezione”, ha detto il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. L’Oms mira a portare la copertura vaccinale al ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Appello dell'Oms: 'Prima della terza dose vaccinare tutti' Ecdc-Ema: 'Vaccinazione completa protegge dalla Delta'… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Prima della terza dose vaccinare tutti' #oms - fattoquotidiano : Germania, da settembre terza dose a fragili e anziani. Cambio di linea: vaccinazione estesa anche ai ragazzi dai 12… - Leonard48598239 : @leone52641 OMS oggi: prima della terza dose vaccinare tutti, ergo ci obbligheranno. - JorgePotes : RT @RaiNews: La lotta alla pandemia -

Ultime Notizie dalla rete : Terza dose

di? Prima somministriamo un ciclo completo a tutti, questa in sintesi la risposta dell' Oms che ha rivolto un appello a posticipare ladel vaccino contro il coronavirus 'almeno ...Al momento, invece, "non ci sono dati sufficienti per indicare che sia necessario un richiamo", ovvero unaGuido Silvestri, virologo della Emory University di Atlanta, fa una doccia fredda a tutti coloro che pensavano che bastassero due dosi di vaccino per uscire dall’incubo Covid. Non è affatto così. “La ...Come avere il Green Pass con sé su iOS e Android? Come ottenerlo sul proprio smartphone? Ecco i metodi per avere il QR Code ...