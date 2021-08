Sandra Milo pronta a fare il Grande Fratello Vip: “La mia età non mi spaventa” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il cast del Grande Fratello Vip comincia a prendere forma e dopo Giucas Casella e Katia Ricciarelli potrebbe entrare nella casa di Cinecittà anche un’altra vippona con una lunga carriera alle spalle. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 Sandra Milo ha rivelato che le piacerebbe tanto partecipare al reality di Alfonso Signorini. I suoi 88 anni non la spaventano ed ha tirato in ballo il successo che sta avendo tra i giovani Orietta Berti. “Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il ... Leggi su biccy (Di giovedì 5 agosto 2021) Il cast delVip comincia a prendere forma e dopo Giucas Casella e Katia Ricciarelli potrebbe entrare nella casa di Cinecittà anche un’altra vippona con una lunga carriera alle spalle. In un’intervista rilasciata a Novella 2000ha rivelato che le piacerebbe tanto partecipare al reality di Alfonso Signorini. I suoi 88 anni non lano ed ha tirato in ballo il successo che sta avendo tra i giovani Orietta Berti. “Non mi dispiacerebbe partecipare alVip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il ...

