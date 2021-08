San Nicola Manfredi, Sonia De Bellis in campo con Capobianco (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali di San Nicola Manfredi a sostegno del candidato sindaco Angelo Capobianco, persona che ho sempre stimato per serietà, professionalità e capacità di ascolto”. Lo afferma Sonia De Bellis, Avvocato di San Nicola Manfredi, candidata a sostegno del candidato Sindaco Angelo Capobianco. “Ho accolto con piacere ed entusiasmo -continua l’Avvocato De Bellis- la proposta del candidato Sindaco Angelo Capobianco, che mi ha voluto al suo fianco nella ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni comunali di Sana sostegno del candidato sindaco Angelo, persona che ho sempre stimato per serietà, professionalità e capacità di ascolto”. Lo affermaDe, Avvocato di San, candidata a sostegno del candidato Sindaco Angelo. “Ho accolto con piacere ed entusiasmo -continua l’Avvocato De- la proposta del candidato Sindaco Angelo, che mi ha voluto al suo fianco nella ...

