Sabrina Ghio sposa Carlo Negri, la proposta di matrimonio a sorpresa per l'ex tronista (Di mercoledì 4 agosto 2021) l'ex tronista ha pubblicato su Instagram il video della proposta di matrimonio a sorpresa del suo compagno, Carlo Negri. Sulle note di Abbracciame, si vede Carlo inginocchiarsi a terra e mostrarle l'anello. Alle lacrime segue l'arrivo della figlia Penelope, nata dal precedente matrimonio di Sabrina Ghio con Federico Manzolli. L'articolo proviene da City Roma News.

BrogliameWay : Quindi muore definitivamente la ship Sabrina Ghio e Nicolò Raniolo. #uominiedonne - glooit : Sabrina Ghio sposa Carlo Negri, la proposta di matrimonio a sorpresa per l’ex tronista leggi su Gloo… - haIesanatomy : RT @gabrielsniceass: sinceramente piangendo per sabrina ghio - yellowolf_ : piangendo per l'ultimo post di Sabrina Ghio, più uomini come il suo futuro marito grazie - nancydamb : RT @Carmennella_: Troppo felice per Sabrina Ghio?? Ma poi la dolcezza di Penny e Tato Se la meritano tutta questa bellissima favola d’amor… -