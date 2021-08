Riforma Cartabia: Sì della Camera, ora testo passa al Senato (Di mercoledì 4 agosto 2021) Riforma Giustizia, passa la Riforma Cartabia voluta dal Governo Draghi con 396 sì alla Camera. Ora il testo passa al Senato. Dopo un accesa La Camera ha approvato la modifica alla discussa legge penale dell’ex Guardasigilli del Governo Conte II, Alfonso Bonafè. L’emendamento è una legge delega per la quale l’esecutivo sarà chiamato ad approvare Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 4 agosto 2021)Giustizia,lavoluta dal Governo Draghi con 396 sì alla. Ora ilal. Dopo un accesa Laha approvato la modifica alla discussa legge penale dell’ex Guardasigilli del Governo Conte II, Alfonso Bonafè. L’emendamento è una legge delega per la quale l’esecutivo sarà chiamato ad approvare

Advertising

fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Bonafede: “Reati di mafia? Per Salvini la norma non andava cambiata, fa specie che a dirlo sia st… - fattoquotidiano : Riforma Cartabia, Bonafede: “Piano di assunzioni su cui si basa l’intero provvedimento è quello concepito dal Conte… - fattoquotidiano : INTERVISTA A NICOLA GRATTERI Il procuratore di Catanzaro, intervistato da @marcotravaglio, esamina i pro e i contro… - Straccia2 : RT @P_M_1960: Non sono un 5s però devo essere onesto. La riforma Cartabia cosi com'era, era uno schifo, e se oggi fa meno schifo lo dobbiam… - Giusepp60921070 : RT @GianmarCorbetta: La riforma portata avanti dalla ministra Cartabia non è la nostra riforma, ma, grazie al lavoro di @GiuseppeConteIT, a… -