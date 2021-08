Quando torneranno in campo Lozano e Mertens (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di domani è prevista la partenza del gruppo squadra del Napoli alla volta di Castel Di Sangro dove si terrà il secondo ritiro stagionale. In Abruzzo dovrebbe tornare in gruppo anche Faouzi Ghoulam (che verrà inserito in modo graduale) oltre che Dries Mertens ed Hirving Lozano. Il belga ed il messicano sono attesi non oltre il 10 agosto in quel di Castel di Sangro con El Chucky che potrebbe essere a disposizione del mister già nell'amichevole del 14 agosto che dovrebbe essere disputata contro il Perugia. L'obiettivo è avere - almeno - El Chucky già pronto per la prima campionato di Serie A il 22 agosto contro il Venezia o per Genoa ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Nella giornata di domani è prevista la partenza del gruppo squadra del Napoli alla volta di Castel Di Sangro dove si terrà il secondo ritiro stagionale. In Abruzzo dovrebbe tornare in gruppo anche Faouzi Ghoulam (che verrà inserito in modo graduale) oltre che Driesed Hirving. Il belga ed il messicano sono attesi non oltre il 10 agosto in quel di Castel di Sangro con El Chucky che potrebbe essere a disposizione del mister già nell'amichevole del 14 agosto che dovrebbe essere disputata contro il Perugia. L'obiettivo è avere - almeno - El Chucky già pronto per la prima campionato di Serie A il 22 agosto contro il Venezia o per Genoa ...

