Pomezia, il comparto Industriale D si riqualifica: in arrivo un parco, due rotatorie e parcheggi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Comune di Pomezia ha deliberato in Giunta l'interesse pubblico per la variante urbanistica al comparto Industriale D che consentirà di avviare interventi di riqualificazione urbana ed ambientale del quadrante collocato tra via Roma, la complanare della via Pontina e la via dei Castelli Romani. Il progetto prevede la realizzazione di due rotatorie: una in corrispondenza del bivio via Roma-via dei Castelli Romani e l'altra all'intersezione tra via dei Castelli Romani e la nuova strada in corso di costruzione in adiacenza all'attuale sede ASL. Previsti, inoltre, un parco pubblico ...

