Per capire i sospetti sulla morte di Vitali Shishov guardate i cappi alla tv di Minsk (Di mercoledì 4 agosto 2021) C'è un programma della televisione di stato in Bielorussia dedicata ai "traditori". La trasmissione dura da un anno e continua ancora oggi, in studio ci sono soltanto il conduttore, Gregori Azarenok, e un cappio e sullo sfondo scorrono le fotografie di chi avrebbe voltato le spalle alla Bielorussia: Svjatlana Tikanovskaya, Maria Kaleshnikava, Pavel Letushka, Viktar Babaryka e altri oppositori al regime di Aljaksandr Lukashenka. Quando ieri è stato ritrovato fuori Kiev il corpo dell'attivista Vitali Shishov impiccato a un albero, il pensiero è tornato a quel cappio e anche alle parole che gli allenatori ...

