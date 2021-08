No vax pentito e positivo al Covid in terapia intensiva. Su Facebook l'appello: 'Vaccinatevi, non siamo invincibili' (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un no vax della Virginia (USA), Travis Campbell , di 43 anni, è ricoverato in ospedale perchè risultato positivo al Covid - 19, con complicazioni polmonari e ora sta usando i social media per esortare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Un no vax della Virginia (USA), Travis Campbell , di 43 anni, è ricoverato in ospedale perchè risultatoal- 19, con complicazioni polmonari e ora sta usando i social media per esortare ...

zancle78 : @Zoth2021 @Napalm51 Testimonianza di un mio amico Pro Vax PENTITO. Giusto per la parcondicio. - BellomoAlexis : 'La confessione di Paolo Viviano, no vax pentito: 'Ho visto troppa gente morire''. Quanti pentiti che girano. Ma c… - albertomassazza : @JohnnyTweet5 @Corriere Sicuro, ma fatti due conti, mi sembra un no vax pentito. - GattoBelotto : #MorningNews Canale 5 trasmette appello al vaccino da no vax pentito intubato. Per #parcondicio avrebbe dovuto most… - JacopoPezzan : @NicolaPorro Ormai aspetto le nuove categorie “no vax di ritorno” e “vaccinato pentito”. Tanti si fermeranno a 2 dosi se va avanti cosi’ -