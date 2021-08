(Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei rassicurare che non si tratterà di unadi”. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele, in audizione presso le commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, sui recenti sviluppi della vicenda riguardante la Banca Monte dei Paschi di Siena. “La trattativa ha per oggetto l'intero compendio di beni inerenti l'esercizio dell'attività bancaria e commerciale – ha spiegato – ovviamente l'operazione verrà condotta nel rispetto delle regole di tutela della concorrenza”. Per il ministro “non vi sono al momento elementi che facciano intravedere rischi di smembramento ...

Advertising

AlbertoBagnai : Ora audizione del ministro Franco su MPS: - RaphaelRaduzzi : Audizione allucinante del Ministro Franco su #MPS. Voglion svendere a tutti i costi, senza rivedere le scadenze eur… - fattoquotidiano : Mps, audizione del ministro dell’Economia Franco in commissione Finanze: la diretta - blogsicilia : #notizie #sicilia Mps, Franco “Non sarà svendita di proprietà statale” - - enzo958 : RT @RaphaelRaduzzi: Audizione allucinante del Ministro Franco su #MPS. Voglion svendere a tutti i costi, senza rivedere le scadenze europee… -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Franco

Gli stress test europei hanno evidenziato per"l'esigenza di un rafforzamento strutturale di elevata portata" con un aumento di capitale ben ... Lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele...Il ministrochiarisce subito che: "Il nuovo piano della banca non conforme con impegni presi con l'Ue". E spiega: "Seproseguisse in autonomia ci sarebbero rischi considerevoli e seri ...ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei rassicurare che non si tratterà di una svendita di proprietà statale”. Lo ha detto il ministro ...Trattativa Mps-Unicredit: il ministro Franco in audizione: "Soluzione strategicamente superiore per l'interesse generale del Paese" ...