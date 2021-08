Marcell Jacobs: arriva una strana proposta per Ballando con le Stelle (Di mercoledì 4 agosto 2021) Marcell Jacobs verso Ballando con le Stelle? La proposta è un po’ “strana” perché non arriva dallo sportivo (ancora a Tokyo in gara nella staffetta maschile) e neanche dal team del programma, bensì dalla sua fidanzata, Nicole Daza, che – intervistata da Il Corriere della Sera – ha dichiarato: “Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”. L’ipotetica presenza di Marcell Jacobs nel cast di Ballando con le ... Leggi su biccy (Di mercoledì 4 agosto 2021)versocon le? Laè un po’ “” perché nondallo sportivo (ancora a Tokyo in gara nella staffetta maschile) e neanche dal team del programma, bensì dalla sua fidanzata, Nicole Daza, che – intervistata da Il Corriere della Sera – ha dichiarato: “Quel programma mi piace un sacco. Credo che lui sia adatto, è un bel ragazzo, viene molto bene nelle foto. Ha una vasta scelta per poter spopolare ovunque”. L’ipotetica presenza dinel cast dicon le ...

