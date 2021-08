Lite finisce nel sangue: quattro arresti e 40enne in prognosi riservata (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Vitaliano (Na) – La scorsa notte, a San Vitaliano, i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale Stazione hanno arrestato 4 persone tra i 46 e i 31 anni per tentato omicidio in concorso e danneggiamento aggravato. A piazza De Curtis, i 4 arrestati – tutti del posto – hanno litigato per futili motivi con un 40enne, anche lui di San Vitaliano. La Lite però è degenerata e il 40enne è stato aggredito dal branco. Durante l’aggressione la vittima è stata colpita con un tirapugni e colpita all’addome da quattro fendenti. Gli aggressori hanno danneggiato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Vitaliano (Na) – La scorsa notte, a San Vitaliano, i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna insieme a quelli della locale Stazione hanno arrestato 4 persone tra i 46 e i 31 anni per tentato omicidio in concorso e danneggiamento aggravato. A piazza De Curtis, i 4 arrestati – tutti del posto – hanno litigato per futili motivi con un, anche lui di San Vitaliano. Laperò è degenerata e ilè stato aggredito dal branco. Durante l’aggressione la vittima è stata colpita con un tirapugni e colpita all’addome dafendenti. Gli aggressori hanno danneggiato ...

Advertising

NapoliToday : #Cronaca Lite nella notte finisce a coltellate: 40enne in prognosi riservata - mattinodinapoli : Lite finisce nel sangue nel Napoletano uomo ricoverato in prognosi riservata - anteprima24 : ** #Lite finisce nel sangue: quattro #Arresti e 40enne in prognosi ... ** - SkyTG24 : San Vitaliano, lite finisce nel sangue: ricoverato - puntomagazine : La vittima è stata soccorsa dal personale sanitario ed è ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Nola… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite finisce Lite finisce a bastonate: denunciato agricoltore a Grotte Al culmine di una lite avrebbe colpito la vittima con un bastone. Adesso un bracciante agricolo di 37 anni di Grotte, nell'Agrigentino, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali e violenza privata . A ...

Lite tra vicini a Imola: minacciato e rincorso con la roncola, denunciato 85enne Raggirata e derubata a 95 anni: vicino di casa tradito dal tatuaggio tribale Lite tra vicini finisce a coltellate ...

San Vitaliano, lite finisce nel sangue: arrestate 4 persone per tentato omicidio La Repubblica Al culmine di unaavrebbe colpito la vittima con un bastone. Adesso un bracciante agricolo di 37 anni di Grotte, nell'Agrigentino, è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali e violenza privata . A ...Raggirata e derubata a 95 anni: vicino di casa tradito dal tatuaggio tribaletra vicinia coltellate ...