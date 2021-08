La manipolazione ambientale causa di disastri apparentemente naturali?

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Boom, Boom!! Sparano i cannoni nel Roero. Sparano verso le nuvole. Ma non ci sono alieni cattivi da allontanare, è semplicemente un sistema che, attraverso onde d’urto, cerca di contrastare l’arrivo di grandine sui campi che ha già fatto molti danni in questo 2021. I sospetti che dietro inondazioni e catastrofi(terremoti, cicloni, aumento della temperatura) in zone insolite, possano esserci gli “esperimenti” di una base americana in Alaska non sono una novità. Nel mirino degli osservatori internazionali, e non solo, da tempo c’è un’installazione civile e militare americana, HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program), situata tra i ghiacci di ...