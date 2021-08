La 500 debutta in Brasile, la “seconda casa” di Fiat (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è conclusa poche ore fa in Brasile, la presentazione alla stampa della Nuova 500 che ha così attraversato l’Oceano proseguendo il suo cammino globale iniziato un mese fa con il debutto in Israele. Durante la presentazione alla stampa nazionale e alla rete distributiva è intervenuto Olivier Francois, Fiat CEO e Global CMO Stellantis, attraverso un video messaggio dal Centro Stile Fiat di Torino, la “culla” della Nuova 500. “Sono orgoglioso di partecipare a questa importante giornata che vede il debutto della Nuova 500 in Brasile, il primo mercato oltreoceano per l’icona di Fiat, dopo il primo passo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 agosto 2021) Si è conclusa poche ore fa in, la presentazione alla stampa della Nuova 500 che ha così attraversato l’Oceano proseguendo il suo cammino globale iniziato un mese fa con il debutto in Israele. Durante la presentazione alla stampa nazionale e alla rete distributiva è intervenuto Olivier Francois,CEO e Global CMO Stellantis, attraverso un video messaggio dal Centro Stiledi Torino, la “culla” della Nuova 500. “Sono orgoglioso di partecipare a questa importante giornata che vede il debutto della Nuova 500 in, il primo mercato oltreoceano per l’icona di, dopo il primo passo ...

Advertising

Italpress : La 500 debutta in Brasile, la “seconda casa” di Fiat - infoiteconomia : Nuova Fiat 500 Elettrica debutta ufficialmente in Brasile - federtennis : Andreas #Seppi debutta a Washington nell'ATP 500 @CitiOpen: in diretta alle 20:00 su @SuperTennisTv la sfida con il… -