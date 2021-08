Il Parma ci prova per il talentino partenopeo: l'offerta (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli ha ben chiara la voglia di vendere prima di voler puntare ai rinforzi sul mercato in entrata. Così, il primo a lasciare la maglia azzurra potrebbe essere Gennaro Tutino. Il pressing del Parma per assicurarsi le sue prestazioni è reale e, i crociati, sperano di poter convincere il Napoli a vacillare con un'offerta intorno ai 7 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive. Il Napoli, inoltre, spera sempre di poter far cassa con un'altra cessione! Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il Napoli ha ben chiara la voglia di vendere prima di voler puntare ai rinforzi sul mercato in entrata. Così, il primo a lasciare la maglia azzurra potrebbe essere Gennaro Tutino. Il pressing delper assicurarsi le sue prestazioni è reale e, i crociati, sperano di poter convincere il Napoli a vacillare con un'intorno ai 7 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive. Il Napoli, inoltre, spera sempre di poter far cassa con un'altra cessione!

Il Parma prova ad allargare la sua rete di scouting: si pensa a Zampaglione

