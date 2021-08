Giochi di Tokyo, Sagström sorprende. Molinaro e Colombotto Rosso 54esime (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al Kasumigaseky Country Club dopo il primo round la svedese è in testa con un colpo di vantaggio sull’americana Nelly Korda (numero 1 mondiale) e sulla indiana Ashok Il primo giro della gara individuale femminile di golf dei Giochi di Tokyo sorride alla svedese Madalene Sagström che, con un parziale bogey free di 66 (-5), con cinque birdie, guida il leaderboard con un colpo di vantaggio sull’americana Nelly Korda, numero 1 mondiale, e sull’indiana Aditi Ashok, entrambe seconde con 67 (-4). Al Kasumigaseki Country Club (East Course, par 71) di Saitama avvio complicato per le due azzurre, Giulia Molinaro e Lucrezia ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al Kasumigaseky Country Club dopo il primo round la svedese è in testa con un colpo di vantaggio sull’americana Nelly Korda (numero 1 mondiale) e sulla indiana Ashok Il primo giro della gara individuale femminile di golf deidisorride alla svedese Madaleneche, con un parziale bogey free di 66 (-5), con cinque birdie, guida il leaderboard con un colpo di vantaggio sull’americana Nelly Korda, numero 1 mondiale, e sull’indiana Aditi Ashok, entrambe seconde con 67 (-4). Al Kasumigaseki Country Club (East Course, par 71) di Saitama avvio complicato per le due azzurre, Giuliae Lucrezia ...

