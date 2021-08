Germania | un 84enne aveva un carro armato della seconda guerra mondiale in giardino

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Roma, 4 ago – Non tutti i pensionati si limitano a giocare a leggere, giocare a carte e raccontare storie ai nipotini. Inun, ad esempio, custodiva un arsenale bellico nella sua proprietà. Inaddirittura un– che di tanto in tanto utilizzava come spazzaneve –, oltre ad armi ed equipaggiamenti militari nazisti. Alcune di queste armi secondo i giudici potrebbero essere ancora utilizzate. Inla detenzione di armi da ...

All'uomo sono stati inflitti 14 mesi di carcere con la condizionale e il pagamento di una multa di 250mila euro ...L'uomo possedeva un arsenale bellico nella sua abitazione a Heikendorf, in Germania. Usava il carro armato come spazzaneve per liberare il vialetto ...