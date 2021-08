Fuori pericolo nave a largo Emirati, 'incidente chiuso' (Di mercoledì 4 agosto 2021) La nave al largo delle coste degli Emirati arabi uniti che ieri era stata presa d'assalto da un gruppo di uomini armati è Fuori pericolo, gli assalitori l'hanno lasciata e l'incidente è chiuso: lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 agosto 2021) Laaldelle coste degliarabi uniti che ieri era stata presa d'assalto da un gruppo di uomini armati è, gli assalitori l'hanno lasciata e l': lo ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Fuori pericolo Fuori pericolo nave a largo Emirati, 'incidente chiuso' La nave al largo delle coste degli Emirati arabi uniti che ieri era stata presa d'assalto da un gruppo di uomini armati è fuori pericolo, gli assalitori l'hanno lasciata e l'incidente è chiuso: lo ha reso noto questa mattina in un tweet il servizio della Marina militare britannica che si occupa di informazioni relative ...

L'album più venduto è quello di Emis Killa Keta Music vol. 3 è in cima alla classifica Fimi/Gfk. Fuori con il mixtape anche il documentario sulla realizzazione Keta Music vol. 3 di Emis Killa ... RollzRois, Mera, Not Good e Massimo Pericolo. ...

