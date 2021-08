"Dove abbiamo beccato il suo allenatore-fidanzato". Federica Pellegrini, la soffiata privatissima (Di mercoledì 4 agosto 2021) Federica Pellegrini ha disputato la quinta finale olimpica dei 200 stile libero a Tokyo 2020. È arrivata lontana dal podio, ma non importa: la Divina del nuoto azzurro non ha più nulla da dimostrare da parecchio tempo ormai, ma ha confermato di essere una delle sportive più grandi di sempre. Adesso però per lei sta per iniziare un nuovo capitolo, al fianco di quello che fino ad ora è stato il suo allenatore, ma anche compagno segreto, ovvero Matteo Giunta. La loro relazione era un po' il segreto di Pulcinella, Alberto Dandolo l'aveva anticipata addirittura quattro anni fa e Oggi lo aveva ribadito alla vigilia delle Olimpiadi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 agosto 2021)ha disputato la quinta finale olimpica dei 200 stile libero a Tokyo 2020. È arrivata lontana dal podio, ma non importa: la Divina del nuoto azzurro non ha più nulla da dimostrare da parecchio tempo ormai, ma ha confermato di essere una delle sportive più grandi di sempre. Adesso però per lei sta per iniziare un nuovo capitolo, al fianco di quello che fino ad ora è stato il suo, ma anche compagno segreto, ovvero Matteo Giunta. La loro relazione era un po' il segreto di Pulcinella, Alberto Dandolo l'aveva anticipata addirittura quattro anni fa e Oggi lo aveva ribadito alla vigilia delle Olimpiadi di ...

robertosaviano : Per Lukashenko le #Olimpiadi non sono sport, ma un campo di battaglia dove, ancora una volta, imporre con l’intimid… - matteosalvinimi : Qui Trestina, una frazione di Città di Castello in Umbria, dove abbiamo raccolto più di 150 firme in solo due ore p… - francescoroma_ : RT @TucciTuccio: 4 agosto 1974 Strage dell'Italicus Continuano le stragi fasciste 'Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in gra… - krudesky : RT @elviraiello: @krudesky @EugenioCardi Come potrebbero delle persone che vengono chiusi dentro centri a da dove non escono praticamente m… - stcstephan : @FmMosca ci sono tante cose che non mi tornano ... che non saprei nemmeno da dove cominciare. Temo che quello che… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove abbiamo Mariangela D'Abbraccio/ 'Io attrice? Non ho avuto tanta scelta. Tutto già scritto' ... 'Non ho mai pensato di fare altro, forse è stato anche un male perché, in fondo, non abbiamo avuto ... ha raccontato nel salotto di Dedicato, dove non è mancata la domanda di Gigi Marzullo: 'Lei si è ...

Oms 'Vaccinare tutti prima della terza dose'/ 'Immunizziamo il Terzo Mondo' ... Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha asserito quanto segue: 'Abbiamo urgente bisogno di cambiare le cose,... Una penuria di sieri che si è registrata in particolare nel continente africano, dove all'incirca ...

Vivono da un mese in un bosco: vogliamo tornare a S. Benedetto La Gazzetta di Mantova Naufragio Mediterraneo...dove va l'Italia? “Naufragio Mediterraneo” di Michela Mercuri e Paolo Quercia una lettura per trascorrere l'Estate sotto l'ombrellone per comprendere perché’ abbiamo perso il Mare Nostrum ...

Calciomercato Sassuolo: Salvatore Palma girato in prestito alla Pianese Prima esperienza tra i grandi per Salvatore Palma, esterno offensivo classe 2003 di proprietà del Sassuolo: l’attaccante campano è un nuovo giocatore della Pianese, squadra che milita nel girone E di ...

