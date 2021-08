Covid Tokyo oggi, record contagi per variante Delta (Di mercoledì 4 agosto 2021) La città di Tokyo, che ospita i Giochi Olimpici, ha registrato il record giornaliero di contagi giornalieri da Sars-CoV-2 dall’inizio della pandemia, per effetto della rapida diffusione della variante Delta, o indiana. La capitale ha registrato 4.166 nuovi contagi in 24 ore oggi, 989 in più del giorno precedente. In tutto il Giappone, il numero dei contagi supera i 14mila in 24 ore. Tokyo e altre prefetture sono soggette allo stato di emergenza fino al 31 agosto, ma la capitale sta faticando a tenere sotto controllo l’ondata di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) La città di, che ospita i Giochi Olimpici, ha registrato ilgiornaliero digiornalieri da Sars-CoV-2 dall’inizio della pandemia, per effetto della rapida diffusione della, o indiana. La capitale ha registrato 4.166 nuoviin 24 ore, 989 in più del giorno precedente. In tutto il Giappone, il numero deisupera i 14mila in 24 ore.e altre prefetture sono soggette allo stato di emergenza fino al 31 agosto, ma la capitale sta faticando a tenere sotto controllo l’ondata di ...

