Cosa c’è dietro il tangping, la protesta dei giovani lavoratori tech in Cina (Di mercoledì 4 agosto 2021) Negli ultimi mesi, il vocabolario cinese si è arricchito di una nuova espressione: tangping, ovvero “stare sdraiati”. tangping però non è solo un neologismo ma anche un termine che definisce “una sorta di resistenza passiva ai ritmi sfrenati della vita lavorativa in Cina, vissuta soprattutto dai giovani lavoratori delle aziende tech o legate alla nuova economia”, spiega Ivan Franceschini, ricercatore dell’Australian National University, esperto dei diritti dei lavoratori in Cina. “Non è un movimento”, precisa, “non ha niente di organizzato, è più una ... Leggi su wired (Di mercoledì 4 agosto 2021) Negli ultimi mesi, il vocabolario cinese si è arricchito di una nuova espressione:, ovvero “stare sdraiati”.però non è solo un neologismo ma anche un termine che definisce “una sorta di resistenza passiva ai ritmi sfrenati della vita lavorativa in, vissuta soprattutto daidelle aziendeo legate alla nuova economia”, spiega Ivan Franceschini, ricercatore dell’Australian National University, esperto dei diritti deiin. “Non è un movimento”, precisa, “non ha niente di organizzato, è più una ...

Advertising

RobertoBurioni : Il coronavirus ha fatto esattamente la stessa cosa: nel marzo 2020 è comparsa una prima variante che ha preso veloc… - massimobitonci : ?? Ecco in sintesi, cosa c’è, nel disegno di legge delega sulla #RiformaDelProcessoPenale! @LegaCamera @LegaSalvini… - LucaBizzarri : Ho visto un oro nell’alto, poi l’oro nei 100, poi giro e c’è la partenza del gp con Hamilton che parte da solo e TU… - zazoomblog : Cosa c’è dietro il tangping la protesta dei giovani lavoratori tech in Cina - #dietro #tangping #protesta #giovani - fallimento_0 : c’è la fate a non usare una cosa importante come il tw per cose del cazzo ? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Riforma Cartabia, alla Camera passa la fiducia. Non c’è lo sgambetto M5s: solo 13 non votano Il Sole 24 ORE