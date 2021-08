Can Yaman e Luca Argentero, rivali? (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ennesima notizia messa in giro dalle malelingue o davvero tra i due attori esistono delle tensioni? Secondo alcune testimonianze, tra Can Yaman e Luca Argentero non scorrerebbe buon sangue… anzi, i due attori sembrano essere veri e propri rivali. Bellezza, fascino, bravura e notorietà accomunano l’attore turco, fidanzato di Diletta Leotta e il torinese Luca Argentero. Eppure, si vociferano tensioni e screzi tra i due attori. Tra l’altro, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 4 agosto 2021) Ennesima notizia messa in giro dalle malelingue o davvero tra i due attori esistono delle tensioni? Secondo alcune testimonianze, tra Cannon scorrerebbe buon sangue… anzi, i due attori sembrano essere veri e propri. Bellezza, fascino, bravura e notorietà accomunano l’attore turco, fidanzato di Diletta Leotta e il torinese. Eppure, si vociferano tensioni e screzi tra i due attori. Tra l’altro, Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

itscammen : piacere mi chiamo can yaman - infoitcultura : Can Yaman ha scaricato Diletta Leotta: l’attore ha una nuova compagnia - infoitcultura : Elodie sostituisce Can Yaman e l’ambiente si infuoca - infoitcultura : Can Yaman e Demet Ozdemir insieme: il colpo di scena degli attori - infoitcultura : Luca Argentero e Can Yaman ai ferri corti? Sandokan a rischio: l’indiscrezione -