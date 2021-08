Calciomercato Juventus | addio Demiral | tutte le strade portano a Firenze

(Di mercoledì 4 agosto 2021), parte il valzer dei difensori Il valzer di difensori che sta coinvolgendo diverse squadre di Serie A ha tirato in ballo anche la. L’Atalanta ha dato il là e adesso agli altri club tocca la prossima mossa. Il trasferimento di Romero al Tottenham, ormai alle battute finali, è all’origine di un giro di centrali che potrebbe animare la parte conclusiva di un mercato onestamente poco entusiasmante. Coi milioni incassati dalla cessione dell’argentino, i bergamaschi andrebbero a bussare alla porta della Vecchia Signora per prendere Merih. LEGGI ANCHE:...

, mirino su un giocatore del Real Madrid ma arriva il veto di Cristiano Ronaldo: il motivo. Cristiano Ronaldo © Getty ImagesIldellaentra nel vivo. E' il ...2 Latratta col Sassuolo il cartellino di Manuel Locatelli . Dialoghi che vanno avanti, senza registrare però progressi in questo momento. Per questo motivo, i bianconeri, si guardano attorno, ...L'origine del soprannome "Settebello" la dobbiamo a Nicolò Carosio, il cronista sportivo che raccontò le imprese della Nazionale italiana di calcio via radio per ben 37 anni ...Il Bayern Monaco avrebbe fatto un tentativo per Danilo, ma la Juventus non vorrebbe cederlo e ha chiesto 30 milioni ...