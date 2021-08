Bonus tv, fino a 100 euro di incentivi per acquistare televisori o decoder di nuova generazione (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al via il nuovo Bonus tv fino a 100 euro e senza Isee. Il ministro dello Sviluppo economico , Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che permette l'acquisto di televisori compatibili con ... Leggi su leggo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Al via il nuovotva 100e senza Isee. Il ministro dello Sviluppo economico , Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo che permette l'acquisto dicompatibili con ...

Advertising

gamedist_71 : RT @sslansia: ??SUPER OFFERTA INCREDIBILE?? A soli 55mil cash pacchetto Correa-Lazzari escluse spese di spedizione. All’interno del primo, s… - sslansia : ??SUPER OFFERTA INCREDIBILE?? A soli 55mil cash pacchetto Correa-Lazzari escluse spese di spedizione. All’interno de… - FASI_eu : C'è tempo fino al 30 settembre per richiedere il #bonus #Covid da 1600 euro per #lavoratori stagionali e non solo… - CGILModena : ? I lavoratori agricoli a tempo determinato hanno la possibilità di fare la domanda in via telematica all’Inps fino… - ag_notizie : Il bonus in busta paga ad agosto fino a 1.880 euro -