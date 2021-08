Bellanova: “In Italia una legge contro l’omotransfobia non è più rinviabile” (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “In Italia una legge contro l’omotransfobia non è più rinviabile. Non possiamo lasciare soli nella paura ragazzi e ragazze minacciati e bullizzati solo perché chiedono la libertà di essere se stessi”. Così l’ex ministra Teresa Bellanova (foto), parlamentare di Italia Viva, dopo l’ennesimo episodio di omofobia in Italia. “Si mettano da parte le bandierine ideologiche e si rinunci alle strategie politiche elettorali. Torniamo in Aula e votiamo questa legge importantissima, con la massima condivisione di tutte le parti politiche. La ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 4 agosto 2021) ROMA – “Inunanon è più. Non possiamo lasciare soli nella paura ragazzi e ragazze minacciati e bullizzati solo perché chiedono la libertà di essere se stessi”. Così l’ex ministra Teresa(foto), parlamentare diViva, dopo l’ennesimo episodio di omofobia in. “Si mettano da parte le bandierine ideologiche e si rinunci alle strategie politiche elettorali. Torniamo in Aula e votiamo questaimportantissima, con la massima condivisione di tutte le parti politiche. La ...

