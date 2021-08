Aprica | 15enne in vacanza violentata | scatta un arresto

Advertising

Piergiulio58 : Aprica, ragazza milanese 15enne in vacanza violentata al parco: arrestato un 16enne del posto-… - Giorno_Sondrio : Presunta violenza sessuale su una 15enne: Aprica sotto choc - infoitinterno : Sospetta violenza sessuale su una 15enne all'Aprica - Yogaolic : #Sondrio Sospetta violenza sessuale su una 15enne all'Aprica - aranciaverde : RT @EmilioBerettaF1: Aprica, 15enne telefonata sotto choc ai carabinieri e denuncia di essere stata violentata -

Ultime Notizie dalla rete : Aprica 15enne

... hanno arrestato un 16enne residente nel capoluogo lombardo (17 anni fra pochi giorni) con l'accusa di violenza sessuale e lesioni ai danni di unamilanese in vacanza all', al confine ...Un sedicenne valtellinese è stato arrestato per violenza sessuale e lesioni personali perché secondo gli inquirenti avrebbe abusato di una ragazza milanese in vacanza all'. Al momento il giovane è in custodia cautelare. A condurre le indagini sono i carabinieri del comando provinciale di Sondrio, questi in pochi giorni sono riusciti a risalire al colpevole dello ...Il cerchio si è stretto intorno a un 16enne residente nel capoluogo lombardo e accusato di violenza sessuale e lesioni ...Nella notte tra il 26 e il 27 luglio una ragazzina di quinidic anni è stata violentata da un suo coetaneo conosciuto in vacanza ...