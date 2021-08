Anna Tatangelo furiosa con Gigi D’Alessio: l’incredibile motivo (Di mercoledì 4 agosto 2021) A meno di un anno dalla separazione con Anna Tatangelo Gigi D’Alessio si è già rifatto una Vita: ecco la dura reazione della cantante Foto InstagramQuella tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è stata davvero una grande storia d’Amore. Iniziata, in sordina, nel 2006, subito dopo la separazione del cantante napoletano da Carmela Barbato, la mamma di Claudio, Ilaria e Luca è finita consensualmente nel 2017. Ma ha avuto uno strascico importante. Nel 2018 Anna e Gigi sono tornati a vivere insieme anche sulla ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 4 agosto 2021) A meno di un anno dalla separazione consi è già rifatto una Vita: ecco la dura reazione della cantante Foto InstagramQuella traè stata davvero una grande storia d’Amore. Iniziata, in sordina, nel 2006, subito dopo la separazione del cantante napoletano da Carmela Barbato, la mamma di Claudio, Ilaria e Luca è finita consensualmente nel 2017. Ma ha avuto uno strascico importante. Nel 2018sono tornati a vivere insieme anche sulla ...

