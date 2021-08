Agguato in Viale Italia | Casanova chiede l’interrogatorio

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Il cinquantacinquenne Ciro, accusato di aver esploso colpi di pistola contro Gianluca ed Ettore Ferrara e Ivan Santamaria durante la notte dei festeggiamenti per la qualificazione dell’alla semifinale degli Europei ha chiesto di poter rendere interrogatorio davanti al magistrato che conduce le indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Avellino, Vincenzo Russo. La richiesta avanzata dal legale del cinquantacinquenne, il penalista Gaetano Aufiero, per cui ora si attende la fissazione della data. Lo scorso 27 luglio scorsoaveva scelto di avvalersi della ...

