Momenti di paura, oggi pomeriggio, in località San Nicola di Centola , dove un vasto incendio è divampato in zona Carpine bruciando diversi ettari di Vegetazione. Le fiamme erano visibili a centinaia di metri di distanza.

Vegetazione in fiamme a San Nicola di Centola: intervengono i vigili del fuoco
Momenti di paura, oggi pomeriggio, in località San Nicola di Centola , dove un vasto incendio è divampato in zona Carpine bruciando diversi ettari di vegetazione. Le fiamme erano visibili a centinaia di metri di distanza. L'intervento Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini della Comunità Bussento Lambro e Mingardo che, senza non ...

Ancora fiamme sulle colline cesenati: in fumo un ettaro di vegetazione Le fiamme si sono spinte fino a lambire delle costruzioni, ma l'intervento dei pompieri ha scongiurato danni peggiori. Il fuoco è scoppiato intorno alle 12 di martedì, per poi essere bloccato sulle ...

Sterpaglie e vegetazione in fiamme a Monterappoli Qui News Empolese Oasi del Simeto, visita di Legambiente dopo incendi Il polmone verde è stato trasformato, dopo il divampare delle fiamme, in una landa desolata e nera. «Non c'erano grossi mezzi: l'unico canadair è arrivato l'indomani mattina», spiega il direttore dell ...

INCENDI PESCARA: PROSEGUONO INDAGINI, NUOVI SOPRALLUOGHI PESCARA – Proseguono le indagini dei Carabinieri di Pescara e dei Carabinieri Forestale sugli incendi che domenica pomeriggio hanno interessato la zona Sud di Pescara e devastato la Riserva naturale P ...

