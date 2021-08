Turchia, i boschi continuano a bruciare | Video (Di martedì 3 agosto 2021) Da ormai una settimana in diverse aree della Turchia sono divampati numerosi incendi, che hanno distrutto edifici e bruciato vaste aree verdi per circa 100mila ettari, 8 sono le persone decedute. Questo Video documenta come i boschi della Turchia siano completamente inghiottiti dalle fiamme. Per la nazione è la serie di incendi più devastante degli ultimi decenni e secondo gli esperti i roghi sono stati aggravati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. Terremoto Turchia Crollo Edificio NoneTurchia, esplosione di una fabbrica chimica a Istanbul Video ... Leggi su panorama (Di martedì 3 agosto 2021) Da ormai una settimana in diverse aree dellasono divampati numerosi incendi, che hanno distrutto edifici e bruciato vaste aree verdi per circa 100mila ettari, 8 sono le persone decedute. Questodocumenta come idellasiano completamente inghiottiti dalle fiamme. Per la nazione è la serie di incendi più devastante degli ultimi decenni e secondo gli esperti i roghi sono stati aggravati dalle conseguenze dei cambiamenti climatici. TerremotoCrollo Edificio None, esplosione di una fabbrica chimica a Istanbul...

