Tuffi, Olimpiadi Tokyo: doppietta cinese dai tre metri. Oro Sie Xiyi e argento Wang Zongyuan (Di martedì 3 agosto 2021) doppietta cinese dai tre metri maschili alle Olimpiadi di Tokyo. Sie Xiyi si conferma il numero uno al mondo nella specialità, mettendosi al collo la medaglia d’oro, precedendo il compagno di squadra Wang Zongyuan. Una gara su altissimi livelli per i due campioni asiatici, ma anche per il britannico Jack Laugher, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Sie Xiyi ha chiuso la sua prova con 558.75 punti grazie ad una serie di sei Tuffi davvero eccellenti. La conclusione perfetta è stata il quadruplo e mezzo avanti da ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021)dai tremaschili alledi. Siesi conferma il numero uno al mondo nella specialità, mettendosi al collo la medaglia d’oro, precedendo il compagno di squadra. Una gara su altissimi livelli per i due campioni asiatici, ma anche per il britannico Jack Laugher, che ha conquistato la medaglia di bronzo. Sieha chiuso la sua prova con 558.75 punti grazie ad una serie di seidavvero eccellenti. La conclusione perfetta è stata il quadruplo e mezzo avanti da ...

Advertising

carmelitadurso : Lui è Tom Daley, campione di tuffi e mentre si svolgeva la gara dal trampolino femminile da 3 metri sferruzzava in… - Gazzetta_it : Fede è la più grande, anche come continuità. Ora lo sport le trovi un ruolo per il futuro #Tokyo2020 - Gazzetta_it : Fede lacrime di gioia e tristezza: 'Finisce qui, grazie a tutti' #Pellegrini #Tokyo2020 - Maiosopraosotto : *sferruzza* *sferruzza*, chissà cosa verrà fuori? EN: *knitting* *knitting*, who know what will come out? #diving… - Francy___W : RT @Maiosopraosotto: #aggiornamento #tuffi: 3m trampolino ??#CHN ??#CHN ??#GBR Tante lacrime per il cinese Xie che ha spodestato il connazion… -