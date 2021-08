Tony Cokes, l’antidoto dell’arte a guerra razzismo e colonialismo (Di martedì 3 agosto 2021) Contiene un potenziale esplosivo Tony Cokes, This isn’t Theory. This is History, la grande mostra allestita al Macro di Roma, curata da Luca Lo Pinto (che ne è anche il direttore) e che attraversa la trentennale densità creativa di Tony Cokes (Richmond, 1956). Artista rilevantissimo di area post-concettuale e docente di cultura moderna e media alla Brown University di Providence, si è formato sulle teorie post-strutturaliste e sui concetti (scomodi) di razza e diritti civili di James Baldwin. Nella sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 agosto 2021) Contiene un potenziale esplosivo, This isn’t Theory. This is History, la grande mostra allestita al Macro di Roma, curata da Luca Lo Pinto (che ne è anche il direttore) e che attraversa la trentennale densità creativa di(Richmond, 1956). Artista rilevantissimo di area post-concettuale e docente di cultura moderna e media alla Brown University di Providence, si è formato sulle teorie post-strutturaliste e sui concetti (scomodi) di razza e diritti civili di James Baldwin. Nella sua … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

