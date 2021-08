Teamviewer non funziona il 3 agosto, lo stato del servizio (Di martedì 3 agosto 2021) La mattinata di questo martedì 3 agosto si contraddistingue per il fatto che Teamviewer non funziona per numerosi utenti, con seri problemi nell’utilizzo del servizio come di consuetudine. Stiamo parlando delle principali funzioni dello strumento, dunque della possibilità di condividere il desktop da remoto. Il servizio è molto utilizzato in ambienti di lavoro, soprattutto in questo periodo ancora contrassegnato dalla pandemia Covid-19 e dunaue dallo smart working. Le anomalie odierne sono tanto più serie per il nutrito pubblico di utilizzatori del servizio, in particolar modo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 3 agosto 2021) La mattinata di questo martedì 3si contraddistingue per il fatto chenonper numerosi utenti, con seri problemi nell’utilizzo delcome di consuetudine. Stiamo parlando delle principali funzioni dello strumento, dunque della possibilità di condividere il desktop da remoto. Ilè molto utilizzato in ambienti di lavoro, soprattutto in questo periodo ancora contrassegnato dalla pandemia Covid-19 e dunaue dallo smart working. Le anomalie odierne sono tanto più serie per il nutrito pubblico di utilizzatori del, in particolar modo ...

ell3nne : @NappiaGufo Sorry, sono passato a SupRemo. Non uso più TeamViewer ?? - NappiaGufo : @ell3nne Oh se non sei pratico manda le credenziali di TeamViewer che ti aiuto!! ?????????? -

