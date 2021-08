Svelati due nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 6 (e uno dei due si poteva evitare) (Di martedì 3 agosto 2021) Il 13 settembre inizierà la sesta edizione del Grande Fratello Vip, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini, che verrà affiancato da due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In questi giorni sono saltati fuori numerosi nomi di vip che dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia, tra cui Soleil Sorge, Carmen Russo, Katia Ricciarelli, Alex Belli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e molti altri, anche se per adesso dagli account ufficiali non è stato ufficializzato alcun concorrente. Oggi ne vengono rivelati altri due. TvBlog fa infatti sapere che Giucas Casella sarà uno dei protagonisti della sesta edizione: il mentalista ha già ... Leggi su trashblog (Di martedì 3 agosto 2021) Il 13 settembre inizierà la sesta edizione delVip, anche quest’anno condotto da Alfonso Signorini, che verrà affiancato da due opinioniste: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In questi giorni sono saltati fuori numerosi nomi di vip che dovrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia, tra cui Soleil Sorge, Carmen Russo, Katia Ricciarelli, Alex Belli, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e molti altri, anche se per adesso dagli account ufficiali non è stato ufficializzato alcun concorrente. Oggi ne vengono rivelati altri due. TvBlog fa infatti sapere che Giucas Casella sarà uno dei protagonisti della sesta edizione: il mentalista ha già ...

