Se l'Authcode per scaricare il Green Pass non arriva, ora c'è un modo per recuperarlo (Di martedì 3 agosto 2021) L'Authcode, ovvero il codice necessario per scaricare la certificazione verde, è stato un rompicapo per moltissime persone che non lo hanno ricevuto né per mail né per messaggio. Per questo esercito di "orfani" del codice il governo ha pensato finalmente ad una soluzione. Sulla piattaforma dgv.gov.it, ovvero la piattaforma ufficiale per scaricare il Green Pass, è ora attiva una nuova funzionalità per recuperare il codice Authcode in autonomia, senza l'intercessione di farmacisti o medici di base e senza dover richiamare il 1500, sempre occupato. Ma come funziona? Per farlo basta recarsi ...

