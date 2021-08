Sandra Milo | amante “clandestina” di Federico Fellini per 17 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 3 agosto 2021) Ospite da Mara Venier qualche anno fa a Domenica In l’attriceha raccontato della sua relazionecon il regista. Una storia d’amore lunga 17che sarebbe stata troncata dalla stessa diva. Un’intervista intensa quella dell’86enne originaria di Tunisi, che ha detto di aver sofferto molto per amore: «Sono molto proiettata nel presente. Ero sempre pronta a lasciare il lavoro e a mollare tutto per i sentimenti. In effetti ho avuto una fortuna che forse non mi meritavo, lavoro più adesso che sono vecchia, forse perché non seguo più l’amore come quando ...