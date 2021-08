“Saltiamo insieme fuori dal Covid” | Tamberi e Barshim in spot Oms

(Di martedì 3 agosto 2021) Gianmarcoe Mutaz, oro ex aequo nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, protagonisti della campagna social antidell’Oms #AGoal4All. I due campioni, che ieri durante la premiazione si sono messi vicendevolmente la medaglia d’oro al collo a testimonianza della grande amicizia che li lega, sono stati scelti dall’Organizzazione mondiale della sanità come volti dello slogan “Let’s leap out of-19 together” (“dal-19”) che accosta lo sport alla lotta al coronavirus e invita tutti a fare la ...

Con Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim 'fuori dal Covid - 19': è lo slogan utilizzato dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) in un post pubblicato su Facebook. Nel video, come riporta Ansa, che accompagna lo slogan ...fuori dal Covid - 19. La solidarietà e l'amicizia ci condurranno ad #AGoal4All. Uniti, vinciamo tutti".Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, oro ex aequo nel salto in alto ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, protagonisti della campagna social anti Covid dell’Oms #AGoal4All. I due campioni, che ieri durante ...Con Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim "saltiamo fuori dal Covid-19 insieme": è lo slogan utilizzato dall'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) in un post pubblicato su Facebook.