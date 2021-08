Riforma giustizia, sì alla prima fiducia alla Camera con 462 sì (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 03 agosto 2021 Via libera della Camera alla prima fiducia posta dal governo sulla Riforma del processo penale. I voti a favore sono 462. / WebTv Camera Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 03 agosto 2021 Via libera dellaposta dal governo sulladel processo penale. I voti a favore sono 462. / WebTv

Advertising

Linkiesta : È la riforma di Bonafede non della ministra Cartabia, dice Conte - riccardo_fra : Stasera #M5S voterà sì alla riforma della #giustizia. Con i correttivi da noi voluti abbiamo ottenuto una riforma v… - marcodimaio : Abbiamo respinto la pregiudiziale di costituzionalità alla riforma del processo penale presentata dall’opposizione.… - LaCritica15 : IL NOSTRO ALESSANDRO GIUGNI C'INFORMA CHE IL #GOVERNO INCASSA LA DOPPIA #FIDUCIA SULLA RIFORMA DELLA #GIUSTIZIA - larenait : In 13 non partecipano al voto. Stasera il voto finale -