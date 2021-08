Riforma giustizia, Boldrini: “Accolte correzioni importanti nel contrasto alla violenza di genere” (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “La Riforma cambierà, in positivo, la giustizia. Sono state Accolte correzioni importanti nel contrasto alla violenza di genere. Restano però alcuni nodi da sciogliere. I reati riconducibili alla Convenzione di Istanbul vanno esclusi dal concordato in appello e dalla messa alla prova ed è necessario prorogare i termini per l’appello non solo per la violenza sessuale aggravata ma anche per la violenza sessuale, reato odioso contro le donne e una ... Leggi su lopinionista (Di martedì 3 agosto 2021) ROMA – “Lacambierà, in positivo, la. Sono stateneldi. Restano però alcuni nodi da sciogliere. I reati riconducibiliConvenzione di Istanbul vanno esclusi dal concordato in appello e dmessaprova ed è necessario prorogare i termini per l’appello non solo per lasessuale aggravata ma anche per lasessuale, reato odioso contro le donne e una ...

