Piano per la ricostruzione nell'Isola d'Ischia: la Regione entra nella fase operativa (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina è stato presentato dal Vice Presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e dall'Assessore al Governo del Territorio Bruno Discepolo, il Documento preliminare ai sindaci dei tre comuni coinvolti dal sisma del 2017, Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, anche alla presenza del Commissario per la ricostruzione Carlo Schilardi, dei rappresentanti della Soprintendenza della Città Metropolitana, del Segretariato Regionale del MIC, e dei rappresentanti dei comitati dei terremotati. Il gruppo di progettazione, incardinato presso la Direzione Generale di Governo del Territorio, ha completato nei giorni ...

Ultime Notizie dalla rete : Piano per Tim, attraverso FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce a Rimini ... sono già iniziati in molte zone della città, in modo da rendere i servizi progressivamente disponibili, con l'obiettivo di collegare circa 44.500 unità immobiliari alla conclusione del piano. Per la ...

Venetico ricorda Viviana e Gioele, il marito: "Vogliamo la verità" Dopo un periodo di chiusura sono entrato in studio e finalmente ci sono riuscito, ho fatto una melodia e pian piano ho creato il disco per Viviana e Gioele con un mio amico".

Pronto il piano per eliminare le barriere architettoniche ad Albignasego PadovaOggi La festa di Effetto Venezia illumina la città Si alza stasera il sipario sulla manifestazione arrivata alla sua 36ª edizione. Il sindaco «A braccia aperte, si riparte e in sicurezza». Eventi per tutti i gusti ...

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, accordo per la realizzazione dell'Arena Milano Santa Giulia Il gruppo Risanamento ha sottoscritto un accordo vincolante con il gruppo tedesco Cts Eventim. Ospiterà alcune competizioni olimpiche e poi eventi sportivi e di intrattenimento di livello internaziona ...

