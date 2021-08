Nandez: “Io all’Inter? La mia testa è al Cagliari” (Di martedì 3 agosto 2021) Nahitan Nandez sul suo futuro Uno degli obiettivi dell’Inter per questa stagione di calciomercato è sicuramente Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è arrivato ieri sera in Italia ha commentato così le voci sul suo futuro. “Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la mia testa è qua a Cagliari. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani”. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 3 agosto 2021) Nahitansul suo futuro Uno degli obiettivi dell’Inter per questa stagione di calciomercato è sicuramente Nahitan. Il centrocampista uruguaiano è arrivato ieri sera in Italia ha commentato così le voci sul suo futuro. “Sono contento di essere tornato. Le voci sull’Inter? Non so ancora niente, la miaè qua a. Devo parlare con il mio procuratore. Non andrò in ritiro ad Aritzo, ma sarò ad Asseminello ad allenarmi già da domani”. L'articolo proviene da intermagazine.

Advertising

Raffa4322 : @NsnoTalks Ripeto nandez non viene all'Inter per fare l'esterno ma per fare il cc - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Nandez rientra in Italia ma andrà all'Inter, visita di controllo a Villa Stuart per Rog - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Nandez rientra in Italia ma andrà all'Inter, visita di controllo a Villa Stuart per Rog - susydigennaro : RT @napolimagazine: CAGLIARI - Nandez rientra in Italia ma andrà all'Inter, visita di controllo a Villa Stuart per Rog - napolimagazine : CAGLIARI - Nandez rientra in Italia ma andrà all'Inter, visita di controllo a Villa Stuart per Rog -